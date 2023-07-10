С самого начала наступления украинские войска освободили 169 квадратных километров на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, пишет 24 Канал.

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Силы обороны продвинулись на один километр

Это примерно соразмерно с площадью города Одесса. На этих территориях проходят мероприятия по разминированию местности,

– сказал Андрей Ковалев.

За прошедшую неделю в результате наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Вооруженные Силы Украины продвинулись более чем на километр.

Андрей Ковалев отметил, что в целом продвижение на этих направлениях со времени начала наступления составляет уже 8,6 километра.

Как сказал спикер, за прошедшую неделю на Юге освобождено более 10 квадратных километров украинской земли.

Какая ситуация на Бахмутском направлении

Как сообщил спикер, на Бахмутском направлении на прошлой неделе украинские военные освободили от российских оккупантов 4 квадратных километра территорий.

В общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении уже составляет 24 квадратных километра.

Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника.

В то же время враг оказывает серьезное сопротивление. В частности, оккупанты осуществляют перемещение подразделений и войск, активно применяют свои резервы.

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