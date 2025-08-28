Во время спасения людей в Киеве над головами чрезвычайников летали "Шахеды", – Клименко
- В ночь на 28 августа российская армия осуществила комбинированную атаку на Украину, использовав "Шахеды" и ракеты.
- После взрывов воздушная тревога продолжалась, поэтому спасатели работали в условиях дроновой угрозы, сначала без техники.
В ночь на четверг, 28 августа, российская армия осуществила комбинированную атаку на Украину. В частности, "Шахеды" летали над головами спасателей во время работ на месте прилета ракеты.
Из-за воздушной тревоги ГСЧС сначала должна была работать без техники. Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии 24 Каналу.
Как продолжались спасательные работы в Киеве?
Спасатели, прибывшие на место происшествия после взрывов слышали крики людей. Из-за угрозы ударных БпЛА сначала они работали "вручную".
Над головами спасателей каждые несколько минут пролетали "Шахеды",
– отметил Клименко.
К слову, по состоянию на 15:00 количество погибших в Киеве увеличилось до 18 человек, среди них 4 ребенка. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Комбинированный удар по Украине 28 августа: что известно
- По данным Воздушных сил ВСУ, ночью, кроме 598 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов, страна-агрессор запустила по Украине 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал", 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 20 крылатых ракет Х-101.
- В частности, Россия атаковала украинскую столицу новейшими дронами-камикадзе "Герань-3", которые содержат чешские двигатели PBS TJ40-G2, китайские модули контроля Swivel SW400 Pro и топливные помпы Bosch.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков отрицает, что удары России были направлены на гражданские объекты, оккупанты якобы били только по военным целям.