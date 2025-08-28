Під час порятунку людей у Києві над головами надзвичайників літали "Шахеди", – Клименко
- У ніч на 28 серпня російська армія здійснила комбіновану атаку на Україну, використавши "Шахеди" та ракети.
- Після вибухів повітряна тривога тривала, тож рятувальники працювали в умовах дронової загрози, спершу без техніки.
У ніч на четвер, 28 серпня, російська армія здійснила комбіновану атаку на Україну. Зокрема, "Шахеди" літали над головами рятувальників під час робіт на місці прильоту ракети.
Через повітряну тривогу ДСНС спершу мусила працювати без техніки. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі 24 Каналу.
Як тривали рятувальні роботи в Києві?
Рятувальники, що прибули на місце події після вибухів чули крики людей. Через загрозу ударних БпЛА спершу вони працювали "вручну".
Над головами рятувальників кожні кілька хвилин пролітали "Шахеди",
– зазначив Клименко.
До слова, станом на 15:00 кількість загиблих у Києві збільшилася до 18 людей, серед них 4 дитини. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Комбінований удар по Україні 28 серпня: що відомо
- За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі, окрім 598 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів, країна-агресорка запустила по Україні 2 аеробалістичні ракети "Кинджал", 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 20 крилатих ракет Х-101.
- Зокрема, Росія атакувала українську столицю новітніми дронами-камікадзе "Герань-3", які містять чеські двигуни PBS TJ40-G2, китайські модулі контролю Swivel SW400 Pro та паливні помпи Bosch.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що удари Росії були спрямовані на цивільні об'єкти, окупанти нібито били лише по військових цілях.