У ніч на четвер, 28 серпня, російська армія здійснила комбіновану атаку на Україну. Зокрема, "Шахеди" літали над головами рятувальників під час робіт на місці прильоту ракети.

Через повітряну тривогу ДСНС спершу мусила працювати без техніки. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі 24 Каналу.

Як тривали рятувальні роботи в Києві?

Рятувальники, що прибули на місце події після вибухів чули крики людей. Через загрозу ударних БпЛА спершу вони працювали "вручну".

Над головами рятувальників кожні кілька хвилин пролітали "Шахеди",

– зазначив Клименко.

До слова, станом на 15:00 кількість загиблих у Києві збільшилася до 18 людей, серед них 4 дитини. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Комбінований удар по Україні 28 серпня: що відомо