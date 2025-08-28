Через повітряну тривогу ДСНС спершу мусила працювати без техніки. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі 24 Каналу.
Як тривали рятувальні роботи в Києві?
Рятувальники, що прибули на місце події після вибухів чули крики людей. Через загрозу ударних БпЛА спершу вони працювали "вручну".
Над головами рятувальників кожні кілька хвилин пролітали "Шахеди",
– зазначив Клименко.
До слова, станом на 15:00 кількість загиблих у Києві збільшилася до 18 людей, серед них 4 дитини. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Комбінований удар по Україні 28 серпня: що відомо
- За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі, окрім 598 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів, країна-агресорка запустила по Україні 2 аеробалістичні ракети "Кинджал", 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 20 крилатих ракет Х-101.
- Зокрема, Росія атакувала українську столицю новітніми дронами-камікадзе "Герань-3", які містять чеські двигуни PBS TJ40-G2, китайські модулі контролю Swivel SW400 Pro та паливні помпи Bosch.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що удари Росії були спрямовані на цивільні об'єкти, окупанти нібито били лише по військових цілях.