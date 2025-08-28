Через повітряну тривогу ДСНС спершу мусила працювати без техніки. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі 24 Каналу.

Як тривали рятувальні роботи в Києві?

Рятувальники, що прибули на місце події після вибухів чули крики людей. Через загрозу ударних БпЛА спершу вони працювали "вручну".

Над головами рятувальників кожні кілька хвилин пролітали "Шахеди",

– зазначив Клименко.

До слова, станом на 15:00 кількість загиблих у Києві збільшилася до 18 людей, серед них 4 дитини. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Комбінований удар по Україні 28 серпня: що відомо