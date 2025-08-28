Из-за воздушной тревоги ГСЧС сначала должна была работать без техники. Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии 24 Каналу.

Смотрите также Под основным ударом Киев: все, что известно о последствиях массированного удара

Как продолжались спасательные работы в Киеве?

Спасатели, прибывшие на место происшествия после взрывов слышали крики людей. Из-за угрозы ударных БпЛА сначала они работали "вручную".

Над головами спасателей каждые несколько минут пролетали "Шахеды",

– отметил Клименко.

К слову, по состоянию на 15:00 количество погибших в Киеве увеличилось до 18 человек, среди них 4 ребенка. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Комбинированный удар по Украине 28 августа: что известно