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Во Франции обезвредили две английские бомбы времен Второй мировой войны

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На северо-западе Франции обезвредили две бомбы
На северо-западе Франции обезвредили две бомбы / Фото из открытых источников

Две английские бомбы времен Второй мировой войны обезврежены в городе Кан на северо-западе Франции.

Об этом сообщает издание Parisien.

Обезвреживание двух бомб в Кане: операция успешно завершена,
– говорится в Twitter префектуры.

По данным газеты, две бомбы, каждая весом более 200 килограммов были обезврежены в воскресенье после полудня, в ближайшие месяцы бомбы будут уничтожены.

Отмечается, что около 1200 человек были эвакуированы на время проведения операции. Префектура департамента попросила жителей проявить бдительность из-за большого количества взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны в регионе.

 

Теги: Великобритания Новости Франции
Источник: 24 канал
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