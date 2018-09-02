Во Франции обезвредили две английские бомбы времен Второй мировой войны
Две английские бомбы времен Второй мировой войны обезврежены в городе Кан на северо-западе Франции.
Об этом сообщает издание Parisien.
Обезвреживание двух бомб в Кане: операция успешно завершена,
– говорится в Twitter префектуры.
По данным газеты, две бомбы, каждая весом более 200 килограммов были обезврежены в воскресенье после полудня, в ближайшие месяцы бомбы будут уничтожены.
Отмечается, что около 1200 человек были эвакуированы на время проведения операции. Префектура департамента попросила жителей проявить бдительность из-за большого количества взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны в регионе.
Источник: 24 канал
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