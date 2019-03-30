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      Во Львове девушка попала под колеса двух автомобилей и чудом выжила

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      Сначала девушку на пешеходном переходе сбил внедорожник, и от удара она оказалась под колесами встречной маршрутки. После этой двойной аварии 16-летняя девочка чудом осталась жива.

      Во Львове на зебру вылетел автомобиль, когда 16-летняя Стефания переходила дорогу. Водитель сбил девушку, которую от удара отбросило под колеса рейсового автобуса. Спасатели, используя домкрат и пневматические подушки, подняли автобус и освободили потерпевшую.

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      По словам матери, Стефания учится на модельера, а в тот вечер возвращалась из магазина в общежитие. Несмотря на то, что ее сбили две машины, девушка чудом получила только легкие травмы.

      Потерпевшую привезли после автонаезда на улице Кульпарковской. У нее закрытая черепно-мозговая травма и перелом плечевой кости со смещением,
      – сообщила заведующая травматологическим отделением детской больницы Галина Гачкевич.

      Водителю Suzuki, нарушившему правила дорожного движения, грозит до трех лет тюрьмы. С начала года под колеса автомобилей попали почти 2,5 тысячи человек, из них почти 400 погибли.

      "Когда переходите дорогу, даже в указанном месте, то сначала нужно проверить, нет ли автомобиля, и только тогда переходите. Не отвлекаться на мобильные телефоны, потому что это главная проблема в городе. Пешеходы переходят, разговаривая по мобильному телефону или в наушниках, поэтому отвлекаются от дороги", – пояснил инспектор патрульной полиции Роман Посадский.

      По факту ДТП открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности движения. Стефания же пока в больнице. Медики говорят, под наблюдением она будет минимум неделю.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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