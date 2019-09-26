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      Во Львове строительный кран упал на супермаркет, есть пострадавшая: фото

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      Во Львове строительный кран упал на супермаркет
      Во Львове строительный кран упал на супермаркет / 24 канал

      Во Львове на супермаркет "Арсен" упал строительный кран. В результате 45-летнюю водительницу зажало в кабине.

      По информации корреспондентки 24 канала, происшествие случилось около 09:00 в микрорайоне Сихов, на проспекте Красной Калины.

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      Кран упал из соседнего строительства, которое ведет компания "Авалон", на угол супермаркета. В результате падения повреждены складские помещения магазина.

      кран арсен львів
      Строительный кран упал на магазин / Фото 24 канал, Юлия Дэвда

      "Пострадавшего водителя из крана еще не вытащили. Она жива. Ее зажало, поэтому вызвали специализированную машину, чтобы зафиксировать кабину крана и провести высвобождение пострадавшей. Кран упал на складские помещения "Арсена", то есть это хозяйственные помещения, где происходит подвоз товара. Поэтому больше никто не пострадал", – рассказал заместитель глава Сиховской РА Владимир Ивасюк в комментарии Zaxid.net.

      Женщину, которая управляла краном, госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу. Подробности ее состояния здоровья пока неизвестны.

      кран впав львів
      В результате пострадала водитель крана / Фото 24 канал, Юлия Дэвда

      кран впав львів
      Кран повредил складские помещения магазина / Фото Игорь Зинкевич

      кран лвьів
      Кран упал на супермаркет во Львове / Фото Игорь Зинкевич

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Львова Новости недвижимости Строительство
      Источник: 24 канал
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