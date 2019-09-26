Во Львове на супермаркет "Арсен" упал строительный кран. В результате 45-летнюю водительницу зажало в кабине.

По информации корреспондентки 24 канала, происшествие случилось около 09:00 в микрорайоне Сихов, на проспекте Красной Калины.

К слову: В Киеве хотят до конца года запретить новое строительство: что об этом известно

Кран упал из соседнего строительства, которое ведет компания "Авалон", на угол супермаркета. В результате падения повреждены складские помещения магазина.



Строительный кран упал на магазин / Фото 24 канал, Юлия Дэвда

"Пострадавшего водителя из крана еще не вытащили. Она жива. Ее зажало, поэтому вызвали специализированную машину, чтобы зафиксировать кабину крана и провести высвобождение пострадавшей. Кран упал на складские помещения "Арсена", то есть это хозяйственные помещения, где происходит подвоз товара. Поэтому больше никто не пострадал", – рассказал заместитель глава Сиховской РА Владимир Ивасюк в комментарии Zaxid.net.

Женщину, которая управляла краном, госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу. Подробности ее состояния здоровья пока неизвестны.



В результате пострадала водитель крана / Фото 24 канал, Юлия Дэвда



Кран повредил складские помещения магазина / Фото Игорь Зинкевич



Кран упал на супермаркет во Львове / Фото Игорь Зинкевич