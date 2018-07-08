Во Львове в жилом доме взорвалась граната: один человек погиб
В жилом доме Львова произошел взрыв гранаты. Вследствие него погиб 57-летний мужчина, пострадавшую в результате инцидента женщину доставили в больницу.
Об этом информирует Горячая линия города Львова со ссылкой на ГСЧС.
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По информации ГСЧС, в 16:41 по адресу Некрасова 57/61 взорвалась граната. Погиб 1 человек: мужчина в возрасте 57 лет,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что травмы также получила 45-летняя женщина. Диагноз, который поставили пострадавшей медики – осколочные раны, травмы правого бедра и грудной клетки. Ее госпитализировали.
Сейчас на месте трагедии работают аварийная служба Лычаковского района, полиция и ГСЧС. Правоохранители расследуют подробности инцидента.