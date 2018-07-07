Появилась новая информация о состоянии раненых в результате взрыва миномета "Молот"

Трое украинских бойцов, которые пострадали 6 июля в результате взрыва миномета "Молот" во время военных учений на Ровненщине, находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. Впрочем, врачи провели все необходимые медицинские процедуры и держат раненых под постоянным наблюдением.

Об этом рассказал в прямом эфире 24 канала руководитель Западного медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.

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Напомним, что на Закарпатье объявили День траура в память о погибших 6 июля бойцах на военных учениях под Ровно. Все трое – родом из Закарпатья, были участниками боевых действий и воевали на Донбассе. Информации о погребении пока нет, ведь необходимо провести все необходимые экспертизы, на что может уйти от трех до пяти суток.



Трое раненых бойцов были доставлены вертолетом в военный госпиталь во Львове

Шестеро травмированных военных остаются в Ровно в удовлетворительном состоянии. Трое остальных 6 июля были доставлены военным вертолетом в военный госпиталь во Львове для проведения хирургических операций.

Нашим ребятам, которых вчера были доставлены во Львов, сделали дообследование. После этого до глубокого вечера врачи проводили операции, чтобы стабилизировать состояние здоровья раненых. Все необходимые медицинские процедуры на данный момент провели. Бойцы находятся в реанимации под наблюдением врачей. Состояние – стабильное тяжелое. Ожидаем, что все с ними будет в порядке,

– рассказал руководитель Западного медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.

Напомним, "Молот" производят на прежнем радиозаводе "Маяк". И это далеко не первая трагедия на учениях, когда военные применяли именно миномет "Молот".