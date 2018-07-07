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В Нежине и на Закарпатье объявили дни траура

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В Нежине и на Закарпатье объявили дни траура
/ Фото из открытых источников

В Нежине объявили трехдневный траур из-за смерти трех подростков. В Закарпатье объявили траур в связи с трагедией на Ровненском полигоне.

В Нежине – трехдневный траур. Там погибло трое подростков из-за обвала плиты в недостроенном здании. Ребятам было от 12 до 14 лет. По одной из версий дети играли в заброшенном двухэтажном здании, когда на них упало перекрытие. Недострой на окраине города давно заброшен, он полностью зарос сорняками и деревьями. Городской голова отменил все развлекательные события местного значения и объявил траур на выходные.

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На Ровненском общевойсковом полигоне во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой разорвался миномет: 3 военных погибли, 9 получили ранения. В Минобороны сообщили – трагедия произошла из-за неосторожного обращения с оружием. Похожее говорили и 2 года назад, когда миномет разорвался впервые. Тогда на Николаевщине во время учений на Широколановском полигоне погибли 2 военных. И причиной взрыва назвали неисправную мину.

Зато некоторые эксперты говорят, что причина трагедий в стали, из которой изготовлен миномет, мол, она слишком мягкая. Добавим, "Молот" стоит на вооружении два года. По информации из открытых источников за это время он как минимум шесть раз взрывался во время стрельб, пострадали 15 военных.

Теги: Новости Украины Жертвы Дети Новости Чернигова Новости Закарпатья Оружие Взрыв Вооруженные Силы Украины Ровно
Источник: 24 канал
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