На Ровненском полигоне разорвался миномет: 3 военных погибли, 9 получили ранения
В пятницу утром, 6 июня, на Ровненском общевойсковом полигоне во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой разорвался миномет.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
В результате инцидента 3 военнослужащих погибли из-за полученных травм, несовместимых с жизнью. Еще 9 получили ранения различных степеней тяжести.
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"Решением командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины бригадные тактические учения приостановлены. Назначено служебное расследование относительно причин того, что произошло на огневой позиции. В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются", – отметили в Минобороны.
Источник: 24 канал
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