На Ровненском полигоне разорвался миномет: 3 военных погибли, 9 получили ранения

В пятницу утром, 6 июня, на Ровненском общевойсковом полигоне во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой разорвался миномет.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. В результате инцидента 3 военнослужащих погибли из-за полученных травм, несовместимых с жизнью. Еще 9 получили ранения различных степеней тяжести. Читайте также: На Львовщине возле полигона нашли мертвого военнослужащего "Решением командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины бригадные тактические учения приостановлены. Назначено служебное расследование относительно причин того, что произошло на огневой позиции. В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются", – отметили в Минобороны.