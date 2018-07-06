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На Рівненському полігоні розірвався міномет: 3 військових загинули, 9 зазнали поранень

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На Рівненському полігоні розірвався міномет: 3 військових загинули, 9 зазнали поранень

У п'ятницю вранці, 6 червня, на Рівненському загальновійськовому полігоні під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою розірвався міномет.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

Внаслідок інциденту 3 військовослужбовців загинули через отримані травми, несумісні з життям. Ще 9 отримали поранення різних ступенів важкості.

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"Рішенням командувача Сухопутних військ Збройних Сил України бригадні тактичні навчання призупинено. Призначено службове розслідування щодо причин того, що сталося на вогневій позиції. На цей час обставини трагічного випадку з’ясовуються", – зазначили в Міноборони.

Теги: Надзвичайні ситуації Жертви Новини України Збройні Сили України Міністерство оборони України Рівне
Джерело: 24 канал
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