На Рівненському полігоні розірвався міномет: 3 військових загинули, 9 зазнали поранень

У п'ятницю вранці, 6 червня, на Рівненському загальновійськовому полігоні під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою розірвався міномет.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України. Внаслідок інциденту 3 військовослужбовців загинули через отримані травми, несумісні з життям. Ще 9 отримали поранення різних ступенів важкості. Читайте також: На Львівщині біля полігону знайшли мертвого військовослужбовця "Рішенням командувача Сухопутних військ Збройних Сил України бригадні тактичні навчання призупинено. Призначено службове розслідування щодо причин того, що сталося на вогневій позиції. На цей час обставини трагічного випадку з’ясовуються", – зазначили в Міноборони.