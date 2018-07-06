"Молот" производят на прежнем радиозаводе "Маяк": эксперты назвали вероятную причину трагедии

6 июля военные учения в Ровненской области закончились смертью 3 солдат, еще 9 получили ранения в результате разрыва миномета "Молот". Двое погибли сразу, еще один по дороге в больницу, другие – госпитализированы с различными травмами. И это далеко не первая трагедия на учениях, когда военные применяли именно миномет "Молот".

Произошла трагедия утром на военном полигоне на Ровненщине. Здесь уже несколько недель обучаются бойцы 128 горно-пехотной бригады.

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Травмы тяжелые, повреждены области головы, конечностей и туловища.

"Состояние тяжелое. Есть определенные риски, но в настоящее время угрозу жизни нет. Но травмы тяжелые. Там повреждены области головы, конечностей и туловища",

– прокомментировал заместитель главного врача Ровенского военного госпиталя Валерий Чорнобривец.

Сами же учения командование сухопутных войск временно остановило. По факту трагедии начали служебное расследование.

Проведен был первый залп тремя минометами. После чего пошла зарядка, во время неё случился взрыв,

– сказал командующий войсками оперативного командования Запад Александр Павлюк.

В Минобороны сообщили, что трагедия произошла из-за неосторожного обращения с оружием. Такое же говорили и 2 года назад, когда миномет разорвался впервые. Тогда на Николаевщине во время учений на Широколановском полигоне погибли двое военных. Причину взрыва нашли в якобы неисправной мини – такую ​​версию военные озвучивали во время заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

К сожалению, многие случаи начали появляться после того, как на вооружение поставили минометы более известные, как "Молот". Здесь есть совпадение нескольких факторов, но то, что разрывается миномет можно обвинять военных, но в первую очередь надо задавать вопрок тем, кто производил этот миномет и тем, кто производил боеприпасы собственно к нему,

– отметил член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Тарас Пастух.

Эксперты сетуют на сталь миномета "Молот". Она, будто бы, слишком мягкая, как для оружия такого класса. Однако в "Укроборонпроме", в состав которого входит завод "Маяк", который и производит данное вооружение не спешат перекладывать вину на ненадлежащее качество изготовления миномета.

Также год назад, в Авдеевке, при стрельбе из "Молота" погибли двое военных.

Будет проведено расследование и будут результаты. Кстати, я думаю нам нужно посмотреть на прошлый такой случай, на результаты расследования. Я себе это зафиксировал,

– отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Разрыв миномета "Молот" калечит и убивает наших военных еще с 2016 года. За два года пострадало 15 украинских защитников, многочисленные расследования так и не указали на неисправность миномета, мол, бойцы просто неправильно заряжали оружие.

Напомним, Закарпатский областной военный комиссариат официально сообщил имена трех военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона, погибших в результате взрыва миномета на Ровненском полигоне.