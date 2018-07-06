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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Дейнега рассказал, что могло стать причиной взрыва миномета на Ровненском полигоне

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Виталий Дейнега
Виталий Дейнега / Фото из открытых источников

Минометом, который взорвался во время военных учений на Ровненском полигоне, был миномет "Молот". Для того, чтобы выяснить, что стало причиной трагедии, стоит проанализировать больше фото с места инцидента.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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"То, что человек был на передовой, – это еще не показатель. Наш фонд в том числе занимается подготовкой. Поэтому я могу сказать, что далеко не все, у кого есть фотоаппарат – фотографы. К счастью, большинство, у кого есть скальпели, плюс-минус, – хирурги. То же и о военных", – отметил Дейнега.

По его словам, что касается миномета, то конкретно этот случай можно будет судить, когда будет больше фото оттуда.

Я видел только одно. На нем основа миномета, и видно, что его разорвало. Если в миномете разрывает большую часть или весь ствол, это ошибка людей, двойное заряжание. То есть на одну мину положили другую, и они сдетонировали. Если разрывает только низ миномета, – это означает, что это недостаток, собственно, самого ствола миномета, плохой металл, и он просто не выдержал выстрела,
– добавил основатель фонда "Вернись живым".

Напомним, трагедия произошла в результате разрыва миномета "Молот" в 6 утра на полигоне в Ровненской области. Там уже несколько недель проходят учения 128-й горно-пехотной бригады.

Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Вооруженные Силы Украины Жертвы Взрыв Ровно Оружие
Источник: 24 канал
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