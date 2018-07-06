Дейнега рассказал, что могло стать причиной взрыва миномета на Ровненском полигоне
Минометом, который взорвался во время военных учений на Ровненском полигоне, был миномет "Молот". Для того, чтобы выяснить, что стало причиной трагедии, стоит проанализировать больше фото с места инцидента.
Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.
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"То, что человек был на передовой, – это еще не показатель. Наш фонд в том числе занимается подготовкой. Поэтому я могу сказать, что далеко не все, у кого есть фотоаппарат – фотографы. К счастью, большинство, у кого есть скальпели, плюс-минус, – хирурги. То же и о военных", – отметил Дейнега.
По его словам, что касается миномета, то конкретно этот случай можно будет судить, когда будет больше фото оттуда.
Я видел только одно. На нем основа миномета, и видно, что его разорвало. Если в миномете разрывает большую часть или весь ствол, это ошибка людей, двойное заряжание. То есть на одну мину положили другую, и они сдетонировали. Если разрывает только низ миномета, – это означает, что это недостаток, собственно, самого ствола миномета, плохой металл, и он просто не выдержал выстрела,
– добавил основатель фонда "Вернись живым".
Напомним, трагедия произошла в результате разрыва миномета "Молот" в 6 утра на полигоне в Ровненской области. Там уже несколько недель проходят учения 128-й горно-пехотной бригады.
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