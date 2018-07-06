Взрыв миномета на Ровенском полигоне: появились детали об оружии и погибших

Минометом, который взорвался во время военных учений на Ровенском полигоне, был миномет "Молот". А погибшими и ранеными военными в результате взрыва оказались бойцы из подразделения, которое дислоцируется на Закарпатье.

Об этом сообщает "UA:Ровно" со ссылкой на пресс-секретаря оперативного командования "Запад" Анатолия Прошина.

24 канал сообщал, что утром 6 июня на Ровенском общевойсковом полигоне во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой разорвался миномет. В результате инцидента погибли 3 военных, еще 9 получили ранения.

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Издание отметило со ссылкой на источники в оперативном командовании "Запад", что в результате взрыва миномета пострадали военные 128 бригады.

Также известно, что 9 военных с ранениями доставили в Ровенский военный госпиталь, информацию о чем подтвердил начальник госпиталя Алексей Кленов.