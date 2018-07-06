Правозащитница отметила недостатки миномета "Молот", который взорвался на Ровенском полигоне

Минометы марки "Молот", один из которых 6 июля взорвался на Ровенском полигоне, имеют недостатки. Именно из-за этих недостатков и произошел этот взрыв, в результате которого погибли и пострадали военные.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка и правозащитница Ольга Решетилова.

24 канал сообщал, что утром 6 июня на Ровенском общевойсковом полигоне разорвался миномет во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой. В результате инцидента погибли 3 военных, еще 9 получили ранения.

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Решетилова также напомнила, что ровно 2 года назад на полигоне "Широкий лан" также разорвался миномет "Молот". Тогда погибло 2 человека.

С тех пор от разрыва "Молотов" погибли по меньшей мере 12 человек. "Айдар", 72 бригада... Мы неоднократно пытались привлечь внимание к тому, что с "Молотом" есть проблема. Эксперты-металловеды утверждают, что марка стали в стволе не соответствует техническим характеристикам, она мягче, чем это должно быть,

– пояснила журналистка.

Она отметила, что для того, что это выяснить, "надо элементарно провести материаловедческую экспертизу".

"Но нам сказали не лезть. Потому что мы – тупые гражданские и ничего не понимаем. Командиры, которые указывали МО на проблемы "Молотов", видимо, тоже не понимают. И вот сегодня снова: 3 погибших, 9 раненых на Ровенском полигоне. Что будем делать?", – резюмировала Решетилова.