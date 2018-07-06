Правозахисниця вказала на недоліки міномета "Молот", який вибухнув на Рівненському полігоні

Міномети марки "Молот", один з яких 6 липня вибухнув на Рівненському полігоні, мають недоліки. Саме через ці недоліки і трапився цей вибух, внаслідок якого загинули та постраждали військові.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила журналістка і правозахисниця Ольга Решетилова.

24 канал повідомляв, що вранці 6 червня на Рівненському загальновійськовому полігоні розірвався міномет під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою. Внаслідок інциденту загинули 3 військових, ще 9 зазнали поранень.

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Решетилова також нагадала, що рівно 2 роки тому на полігоні "Широкий лан" теж розірвався міномет "Молот". Тоді загинуло 2 людей.

З того часу від розриву "Молотів" загинуло щонайменше 12 людей. "Айдар", 72 бригада... Ми неодноразово пробували привернути увагу до того, що з "Молотами" є проблема. Експерти-металознавці стверджують, що марка сталі у стволі не відповідає технічним характеристикам, вона м‘якша, ніж це повинно бути,

– пояснила журналістка.

Вона зазначила, що для того, що це з‘ясувати, "треба елементарно провести матеріалознавчу експертизу".

"Але нам сказали не лізти. Бо ми – тупі цивільні і нічого не розуміємо. Командири, які вказували МО на проблеми "Молотів", мабуть, теж не розуміються. І ось сьогодні знову: 3 загиблих, 9 поранених на Рівненському полігоні. Що будемо робити?", – резюмувала Решетилова.