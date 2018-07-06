Вибух міномета на Рівненському полігоні: з’явилися деталі про зброю та загиблих

Мінометом, який вибухнув під час військових навчань на Рівненському полігоні, був міномет "Молот". А загиблими і пораненим військовими внаслідок вибуху виявилися бійці з підрозділу, що дислокується на Закарпатті.

Про це повідомляє "UA:Рівне" з посиланням на речника оперативного командування "Захід" Анатолія Прошина.

24 канал повідомляв, що вранці 6 червня на Рівненському загальновійськовому полігоні під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою розірвався міномет. Внаслідок інциденту загинули 3 військових, ще 9 зазнали поранень.

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Видання зазначило з посиланням на джерела в оперативному командуванні "Захід", що внаслідок вибуху міномета постраждали військові 128 бригади.

Також відомо, що 9 військових з пораненнями доправили до Рівненського військового госпіталю, інформацію про що підтвердив начальник госпіталю Олексій Кльонов.

