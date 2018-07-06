Гибель военных на Ровенском полигоне: названы имена всех жертв

Закарпатский областной военный комиссариат официально сообщил имена трех военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона, которые погибли в результате взрыва миномета на Ровенском полигоне.

Об этом говорится в сообщении комиссариата в Facebook.

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К сожалению 06.07.2018 около 05:45 во время выполнения учебно-боевых задач на общевойсковом полигоне в Ровенской области из жизни ушло трое патриотов и защитников родной земли: капитан Тихоновский Валерий Тимофеевич, солдат Власов Дмитрий Олегович, солдат Пишкар Юрий Юрьевич,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что Тихоновский Валерий, 1978 года рождения, был командиром минометной батареи военной части А1778, Власов Дмитрий 1996 года рождения старшим наводчиком миномета 1 минометного взвода минометной батареи военной части А1778, а Пишкар Юрий 1975 года мастером – номером расчета 1 минометного взвода минометной батареи военной части А1778.

Напомним, утром 6 июня на Ровенском общевойсковом полигоне во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой разорвался миномет. В результате инцидента погибли 3 военных, еще 9 получили ранения.



Главной версией взрыва гранатомета на Ровенском полигоне в Минобороны назвали нарушения мер безопасности во время проведения учений.