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Загибель військових на Рівненському полігоні: названо імена усіх жертв

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Названо імена загиблих на Рівненському полігоні
Названо імена загиблих на Рівненському полігоні / Фото з відкритих джерел

Закарпатський обласний військовий комісаріат офіційно повідомив імена трьох військовослужбовців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, які загинули внаслідок вибуху міномета на Рівненському полігоні.

Про це йдеться у повідомленні комісаріату у Facebook.

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​На жаль 06.07.2018 близько 05:45 під час виконання учбово-бойових завдань на загальновійськовому полігоні в Рівненській області з життя пішло троє патріотів та захисників рідної землі: ​капітан Тихоновський Валерій Тимофійович, солдат Власов Дмитро Олегович, ​солдат Пишкар Юрій Юрійович,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Тихоновський Валерій, 1978 року народження, був командиром мінометної батареї військової частини А1778, Власов Дмитро 1996 року народження старшим навідником міномету 1 мінометного взводу мінометної батареї військової частини А1778, а ​Пишкар Юрій 1975 року народження майстром – номером обслуги 1 мінометного взводу мінометної батареї військової частини А1778.

Нагадаємо, вранці 6 червня на Рівненському загальновійськовому полігоні під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою розірвався міномет. Внаслідок інциденту загинули 3 військових, ще 9 зазнали поранень.

Головною версією вибуху гранатомета на Рівненському полігоні у Міноборони назвали порушення заходів безпеки під час проведення навчань.

Теги: Новини України Збройні Сили України Вибух Рівне Зброя Надзвичайні ситуації Жертви Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
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