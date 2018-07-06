Трагедія на Рівненському полігоні: який міномет вбив військовослужбовців та чому це важливо

У п'ятницю вранці, 6 липня, на Рівненському загальновійськовому полігоні під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою пролунав вибух, через який загинули троє військовослужбовців. У тому, що сталось та які наслідки це матиме – розібрались журналісти 24 каналу.

Що сталось на Рівненському полігоні?

Там під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою загинули троє військових. Ще дев’ятьох – госпіталізували із пораненнями.

Читайте також: На Рівненському полігоні розірвався міномет: 3 військових загинули, 9 зазнали поранень

Всі вони – військовослужбовці 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Всі – постраждали через те, що зранку там розірвався міномет. Відомо, що загинули внаслідок трагедії навідник міномету, заряджаючий і командир батареї, який спостерігав за стрільбами.

Який міномет вибухнув?

"Молот". Це – міномет калібру 120 мм українського виробництва, розроблений на основі радянського міномета 2Б11.

Цей міномет був розроблений на заводі "Маяк", який входить до складу державного концерну "Укроборонпром", на замовлення Міністерства оборони України. За повідомленням виробника, на відміну від 2Б11, "Молот" було зроблено з новітніх сплавів (які мають подовжити термін його експлуатації) та із застосуванням конструкторських рішень, які мали би знизити частоту ламання міномета. Виробництво було налагоджене у стислі терміни, і перші поставки до Збройних сил України відбулися на початку 2016 року.

Чому стався вибух?

Це зараз з’ясовує оперативна група на чолі із заступником міністра оборони та відповідальними за проведення розслідування особами.

Читайте також: Вибух міномета на Рівненському полігоні: в Міноборони назвали версії причин інциденту

Загалом причин, через які може розірвати міномет, є не так багато – погана якість міномету, погана якість мін або порушення правил використання міномета особовим складом – наприклад, подвійне заряджання чи неправильне заряджання.

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, стріляли "зі шнурка" – тобто постріл командиром міномета здійснювався з окопу, після того як його бійці заряджали міномет і займали місця в укритті. Стрільба здійснювалася під наглядом командира батареї, який перебував безпосередньо на вогневій і контролював виконання завдання.

Чому це важливо?

Тому що постраждало багато людей. Тому що заяви про недовіру до надійності "Молоту" лунають вже не вперше. Журналістка і правозахисниця Ольга Решетилова нагадала, що два роки тому на полігоні "Широкий лан" теж розірвався міномет "Молот", тоді це спричинило загибель двох людей. За її словами, "експерти-металознавці стверджують, що марка сталі у стволі не відповідає технічним характеристикам, вона м'якша, ніж це повинно бути".

З найгучніших випадків подібних вибухів, крім трагедії на "Широкому лані", варто відзначити також загибель двох бійців "Айдару" через розрив міни в каналі "Молота" у листопаді 2016 року та загибель трьох воїнів під Авдіївкою у березні 2017 року. Після трагедії під Авдіївкою Міністерство оборони навіть повідомляло, що планує доопрацювати цей міномет. Тоді ж з'явилась інформація, що через недопрацювання в конструкції міномета "Молот" Генштаб тимчасово заборонив стріляти з нього, не перебуваючи при цьому в укритті.

Що кажуть у Міноборони?

Що потрібно дочекатись результатів службового розслідування. Як пояснили у Міноборони, наразі розглядається декілька версій, які призвели до надзвичайної події. Основною версією є порушення заходів безпеки під час проведення навчань. Кримінальне провадження за частиною 3 статті 414 КК України – порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, що спричинило загибель кількох осіб чи інші тяжкі наслідки.

Президент України Петро Порошенко доручив міністрові оборони Степану Полтораку і начальникові Генерального штабу ЗСУ Віктору Муженку розібратися у вибуху міномета і доповісти йому про результати розслідування наступного тижня. Порошенко також доручив Полтораку та Муженку не застосовувати на навчаннях такі міномети до завершення розслідування.