Вибух міномета на Рівненському полігоні: в Міноборони назвали версії причин інциденту

Міністр оборони України Степан Полторак призначив провести службове розслідування у зв’язку із вибухом міномета на Рівненському загальновійськовому полігоні, внаслідок чого загинули та отримали поранення військовослужбовці ЗСУ.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

24 канал повідомляв, що вранці 6 червня під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні розірвався міномет. Внаслідок інциденту загинули 3 військових, ще 9 зазнали поранень.

Згодом стало відомо, що на Рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот", а постраждалими та загиблими військовими виявилися бійці 128 бригади з Закарпаття.

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Наразі розглядається декілька версій, які призвели до надзвичайної події. Основною версією є порушення заходів безпеки під час проведення навчань,

– сповістили в Міноборони.

У відомстві додали, що на місце події терміново відряджено оперативну групу на чолі із заступником міністра оборони та відповідальними за проведення розслідування особами.