Взрыв миномета на Ровенском полигоне: в Минобороны назвали версии причин инцидента

Министр обороны Украины Степан Полторак назначил провести служебное расследование в связи со взрывом миномета на Ровенском общевойсковом полигоне, в результате чего погибли и получили ранения военнослужащие ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

24 канал сообщал, что утром 6 июня во время учений на Ровенском общевойсковом полигоне разорвался миномет. В результате инцидента погибли 3 военных, еще 9 получили ранения.

Впоследствии стало известно, что на Ровенском полигоне взорвался миномет "Молот", а пострадавшими и погибшими военными оказались бойцы 128 бригады из Закарпатья.

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Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к чрезвычайному происшествию. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений,

– известили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что на место происшествия срочно направлена оперативная группа во главе с заместителем министра обороны и ответственными за проведение расследования лицами.