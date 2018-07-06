Порошенко роздав доручення у зв’язку з вибухом міномета на Рівненському полігоні
Президент України Петро Порошенко 6 липня доручив міністрові оборони Степану Полтораку і начальникові Генерального штабу ЗСУ Віктору Муженку розібратися у вибуху міномета на Рівненському полігоні, що призвів до жертв, і доповісти йому про результати розслідування наступного тижня.
Про це Порошено сказав під час урочистостей з нагоди 70-річчя держпідприємства "Завод 410 ГА", повідомляє кореспондент 24 каналу.
"Міністру оборони України Степану Тимофійовичу Полтораку, начальнику Генерального штабу України Віктору Муженку я доручаю терміново розібратися у причинах цієї трагедії і терміново наступного тижня мені доповісти і вжити вичерпних заходів для того, щоб ми не допускали цього знову... Доповісти мені в кінці наступного тижня про перші результати розслідування", – заявив президент.
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Порошенко також доручив Полтораку та Муженку не застосовувати на навчаннях такі міномети до завершення розслідування.
Нагадаємо, що вранці 6 липня під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні розірвався міномет. Внаслідок інциденту загинули 4 військових, ще 9 зазнали поранень.
З’ясувалося, що на Рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот", а постраждалими та загиблими військовими виявилися бійці 128 бригади з Закарпаття.
Правозахисниця Ольга Решетилова сповістила, що міномети марки "Молот" мають недоліки, через які вже траплялася схожа трагедія на полігоні "Широкий лан".