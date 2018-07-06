Зросла кількість загиблих від вибуху міномета на Рівненському полігоні

Внаслідок вибуху міномета на Рівненському полігоні загинули 4 військовослужбовців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади і базується в Ужгороді. Ще 4 бійців поранені.

Про це повідомила Закарпатська облдержадміністрація.

24 канал повідомляв, що вранці 6 червня під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні розірвався міномет. Внаслідок інциденту загинули 3 військових, ще 9 зазнали поранень. Згодом стало відомо, що загиблих – 4.

З’ясувалося, що на Рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот", який, за інформацією журналістів, має низку недоліків.

Читайте також: Вибух міномета на Рівненському полігоні: в Міноборони назвали версії причин інциденту

Двоє бійців загинули на місці, двоє – дорогою в лікарню, ще четверо поранені. Двоє із загиблих – жителі Ужгорода, один – Перечина,

– мовиться в повідомленні.

За словами голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, всі військові – учасники бойових дій, досвідчені бійці, які "неодноразово демонстрували свій героїзм на Донбасі".

Москаль підписав розпорядження, яким оголосив у Закарпатській області день жалоби в суботу, 7 липня.