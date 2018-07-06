Возросло количество погибших от взрыва миномета на Ровенском полигоне

В результате взрыва миномета на Ровенском полигоне погибли 4 военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще 4 бойцов получили ранения.

Об этом сообщила Закарпатская облгосадминистрация.

24 канал сообщал, что утром 6 июня во время учений на Ровенском общевойсковом полигоне разорвался миномет. В результате инцидента погибли 3 военных, еще 9 получили ранения. Впоследствии стало известно, что погибших – 4.

Выяснилось, что на Ровенском полигоне взорвался миномет "Молот", который, по информации журналистов, имеет ряд недостатков.

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Двое бойцов погибли на месте, двое – по дороге в больницу, еще четверо ранены. Двое из погибших – жители Ужгорода, один – Перечина,

– говорится в сообщении.

По словам председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, все военные – участники боевых действий, опытные бойцы, которые "неоднократно демонстрировали свой героизм на Донбассе".

Москаль подписал распоряжение, которым объявил в Закарпатской области день траура в субботу, 7 июля.