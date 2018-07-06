Порошенко раздал поручения в связи со взрывом миномета на Ровенском полигоне

Президент Украины Петр Порошенко 6 июля поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко разобраться во взрыве миномета на Ровенском полигоне, который привел к жертвам, и доложить ему о результатах расследования на следующей неделе.

Об этом Порошено сказал во время торжеств по случаю 70-летия госпредприятия "Завод 410 ГА", сообщает корреспондент 24 канала.

"Министру обороны Украины Степану Тимофеевичу Полтораку, начальнику Генерального штаба Украины Виктору Муженко я поручаю срочно разобраться в причинах этой трагедии и срочно на следующей неделе мне доложить и принять исчерпывающие меры для того, чтобы мы не допускали этого снова... Доложить мне в конце следующей недели первые результаты расследования", – заявил президент.

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Порошенко также поручил Полтораку и Муженко не применять на учениях такие минометы до завершения расследования.

Сьогодні о 6.00 ранку надійшла трагічна звістка про загибель трьох українських військових на Рівненському полігоні. Доручив міністру Оборони доповісти мені перші результати розслідувань. Маємо не допустити цього знову!



Це - та висока ціна, яку Україна платить під час війни. — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 июля 2018 г.

Напомним, что утром 6 июля во время учений на Ровенском общевойсковом полигоне разорвался миномет. В результате инцидента погибли 4 военных, еще 9 получили ранения.



Выяснилось, что на Ровенском полигоне взорвался миномет "Молот", а пострадавшими и погибшими военными оказались бойцы 128 бригады из Закарпатья.



Правозащитница Ольга Решетилова известила, что минометы марки "Молот" имеют недостатки, из-за которых уже случалась похожая трагедия на полигоне "Широкий лан".