Трагедия на Ровенском полигоне: какой миномет убил военнослужащих и почему это важно

В пятницу утром, 6 июля, на Ровенском общевойсковом полигоне во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой произошел взрыв, из-за которого погибли трое военнослужащих. В том, что произошло и какие последствия это будет иметь – разобрались журналисты 24 канала.

Что произошло на Ровенском полигоне?

Там во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой погибли трое военных. Еще девять – госпитализированы с ранениями. Все они – военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Все – пострадали из-за того, что утром там разорвался миномет. Известно, что погибли в результате трагедии наводчик миномета, заряжающий и командир батареи, который наблюдал за стрельбой.

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Какой миномет взорвался?

"Молот". Это – миномет калибра 120 мм украинского производства, разработанный на основе советского миномета 2Б11.

Этот миномет был разработан на заводе "Маяк", который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", по заказу Министерства обороны Украины. По сообщению производителя, в отличие от 2Б11, "Молот" был сделан из новейших сплавов (которые должны продлить срок его эксплуатации) и с применением конструкторских решений, которые должны снизить частоту ломки миномета. Производство было налажено в сжатые сроки, и первые поставки в Вооруженные силы Украины состоялись в начале 2016 года.

Почему произошел взрыв?

Это сейчас выясняет оперативная группа во главе с заместителем министра обороны и ответственными за проведение расследования лицами.

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В целом причин, по которым может разорвать миномет, не так много – плохое качество миномета, плохое качество мин или нарушения правил использования миномета личным составом – например, двойная зарядка или неправильная подзарядка.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов, стреляли "из шнурка" – то есть выстрел командиром миномета осуществлялся из окопа, после того как его бойцы заряжали миномет и занимали места в укрытии. Стрельба осуществлялась под наблюдением командира батареи, который находился непосредственно на огневой и контролировал выполнение задачи.

Почему это важно?

Потому что пострадало много людей. Потому что заявления о недоверии к надежности "Молота" звучат уже не впервые. Журналистка и правозащитница Ольга Решетилова напомнила, что два года назад на полигоне "Широкий лан" тоже разорвался миномет "Молот", тогда это повлекло гибель двух человек. По ее словам, "эксперты-металловеды утверждают, что марка стали в стволе не соответствует техническим характеристикам, она мягче, чем это должно быть".

С самых громких случаев подобных взрывов, кроме трагедии на "Широком лане", стоит отметить также гибель двух бойцов "Айдара" из-за разрыва мины в канале "Молота" в ноябре 2016 года и гибель трех воинов под Авдеевка в марте 2017 года. После трагедии под Авдеевкой Министерство обороны даже сообщало, что планирует доработать этот миномет. Тогда же появилась информация, что из-за недоработки в конструкции миномета "Молот" Генштаб временно запретил стрелять из него, не находясь при этом в укрытии.

Что говорят в Минобороны?

Что нужно дождаться результатов служебного расследования. Как пояснили в Минобороны, сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к ЧП. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений. Уголовное производство по части 3 статьи 414 УК Украины – нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, что повлеколо гибель нескольких лиц либо иные тяжкие последствия.

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко разобраться во взрыве миномета и доложить ему о результатах расследования на следующей неделе. Порошенко также поручил Полтораку и Муженко не применять на учениях такие минометы до завершения расследования.