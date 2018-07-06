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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Дейнега розповів, що могло стати причиною вибуху міномету на Рівненському полігоні

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Віталій Дейнега
Віталій Дейнега / Фото з відкритих джерел

Мінометом, який вибухнув під час військових навчань на Рівненському полігоні, був міномет "Молот". Для того, аби з'ясувати, що стало причиною трагедії, варто проаналізувати більше фото з місця інциденту.

Таку думку у прямому ефірі 24 каналу висловив засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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"Те, що людина була на передовій, – це ще не показник. Наш фонд у тому числі займається підготовкою. Тому я можу сказати, що далеко не усі, у кого є фотоапарат – фотографи. На щастя, більшість, у кого є скальпелі, плюс-мінус, – хірурги. Те саме і про військових", – зазначив Дейнега.

За його словами, що стосується міномету, то конкретно цей випадок можна буде судити, коли буде більше фото звідти.

Я бачив тільки одне. На ньому основа міномету, і видно, що його розірвало. Якщо в мінометі розриває більшу частину, чи весь ствол, це помилка людей, подвійне заряджання. Тобто на одну міну накинули іншу, і вони здетонували. Якщо розриває тільки низ міномета, – це означає, що це вада, власне, самого ствола міномета, поганий метал, і він просто не витримав пострілу,
– додав засновник фонду "Повернись живим".

Нагадаємо, трагедія сталася внаслідок розриву міномета "Молот" о 6 ранку на полігоні на Рівненщині. Там уже кілька тижнів відбуваються навчання 128-ї гірсько-піхотної бригади.

Теги: Новини України Зброя Новини Закарпаття Рівне Жертви Вибух Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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