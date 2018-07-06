Дейнега розповів, що могло стати причиною вибуху міномету на Рівненському полігоні

Мінометом, який вибухнув під час військових навчань на Рівненському полігоні, був міномет "Молот". Для того, аби з'ясувати, що стало причиною трагедії, варто проаналізувати більше фото з місця інциденту.

Таку думку у прямому ефірі 24 каналу висловив засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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"Те, що людина була на передовій, – це ще не показник. Наш фонд у тому числі займається підготовкою. Тому я можу сказати, що далеко не усі, у кого є фотоапарат – фотографи. На щастя, більшість, у кого є скальпелі, плюс-мінус, – хірурги. Те саме і про військових", – зазначив Дейнега.

За його словами, що стосується міномету, то конкретно цей випадок можна буде судити, коли буде більше фото звідти.

Я бачив тільки одне. На ньому основа міномету, і видно, що його розірвало. Якщо в мінометі розриває більшу частину, чи весь ствол, це помилка людей, подвійне заряджання. Тобто на одну міну накинули іншу, і вони здетонували. Якщо розриває тільки низ міномета, – це означає, що це вада, власне, самого ствола міномета, поганий метал, і він просто не витримав пострілу,

– додав засновник фонду "Повернись живим".

Нагадаємо, трагедія сталася внаслідок розриву міномета "Молот" о 6 ранку на полігоні на Рівненщині. Там уже кілька тижнів відбуваються навчання 128-ї гірсько-піхотної бригади.