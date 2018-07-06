"Молот" виробляють на колишньому радіозаводі "Маяк": експерти назвали ймовірну причину трагедії

6 липня військові навчання на Рівненщині закінчилися смертю 3 солдат, ще 9 поранені внаслідок розриву міномета "Молот". Двоє загинули одразу, ще один дорогою до лікарні, інші – госпіталізовані з різними травмами. І це далеко не перша трагедія на навчаннях, коли військові застосовували саме міномет "Молот".

Сталася трагедія зранку на військовому полігоні на Рівненщині. Тут вже кілька тижнів навчаються бійці 128 гірсько-піхотної бригади.

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Травми досить важкі, задіяні ділянки голови, кінцівок і тулуба.

"Стан важкий. Є певні ризики, але на даний час загрозу життю немає. Але травми досить важкі. Там задіяні ділянки голови, кінцівок і тулуба",

– прокоментував заступник головного лікаря Рівненського військового госпіталю Валерій Чорнобривець.



Самі ж навчання командування сухопутних військ тимчасово зупинило. За фактом трагедії розпочали службове розслідування.

Проведено було перший постріл трьома мінометами. Після чого пішло заряджання, під час нього стався вибух,

– сказав командувач військ Оперативного командування Захід Олександр Павлюк.

В Міноборони повідомили, що трагедія сталася через необережне поводження зі зброєю. Таке саме говорили й 2 роки тому, коли міномет розірвався вперше. Тоді на Миколаївщині під час навчань на Широколанівському полігоні загинули двоє військових. Причину вибуху знайшли у начебто несправній міні – таку версію військові озвучували під час засідання парламентського комітету з питань Національної безпеки та оборони.

На жаль, багато випадків почало з'являтися після того, коли на озброєння поставили міномети більш відомі, як "Молот". Тут є збіг кількох факторів, але те що розривається міномет можна звинувачувати військових, але в першу чергу треба ставити питання до тих, хто виробляв цей міномет і до тих, хто виробляв боєприпаси власне до нього,

– зазначив член комітету з питань Національної безпеки та оборони Верховної Ради Тарас Пастух.

Експерти нарікають на сталь міномету "Молот". Вона, начебто, занадто м'яка, як для зброї такого класу. Однак в "Укроборонпромі", до складу якого входить завод "Маяк", який і виготовляє дану зброю, не поспішають перекладати вину на неналежну якість виготовлення міномету.

Також рік тому, в Авдіївці, під час стрільби з "Молота" загинуло двоє військових.

Буде проведене розслідування і будуть результати. До речі, я думаю нам потрібно подивитись на минулий такий випадок, на результати розслідування. Я собі це зафіксував,

– наголосив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Розрив міномета "Молот" калічить та вбиває наших військових ще з 2016 року. За два роки постраждало 15 українських захисників, численні розслідування так і не вказали на несправність міномета, мовляв, бійці просто неправильно заряджали зброю.

Нагадаємо, Закарпатський обласний військовий комісаріат офіційно повідомив імена трьох військовослужбовців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, які загинули внаслідок вибуху міномета на Рівненському полігоні.