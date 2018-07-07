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У Ніжині та на Закарпатті оголосили дні жалоби

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В Ніжині та на Закарпатті оголосили дні жалоби
В Ніжині та на Закарпатті оголосили дні жалоби / Фото з відкритих джерел

В Ніжині оголосили триденний день жалоби через смерть трьох підлітків. На Закарпатті оголосили про жалобу у зв'язку з трагедією на Рівненському полігоні.

У Ніжині – триденна жалоба. Там загинуло троє підлітків через обвал плити у недобудованій будівлі. Хлопцям було від 12 до 14 років. За однією з версій діти гралися у закинутій двоповерховій споруді, коли на них впало перекриття. Недобудова на окраїні міста давно закинута, вона повністю заросла бур'Янами та деревами. Міський голова скасував усі розважальні події місцевого значення й оголосив жалобу на вихідні.

Читайте також: Що залишилось від міномета "Молот", який розірвався на Рівненському полігоні: фото

На Рівненському загальновійськовому полігоні під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою розірвався міномет: 3 військових загинули, 9 зазнали поранень. В Міноборони повідомили – трагедія сталася через необережне поводження зі зброєю. Схоже в говорили і 2 роки тому, коли міномет розірвався вперше. Тоді на Миколаївщині під час навчань на Широколанівському полігоні загинули 2 військових. І причиною вибуху назвали несправну міну.

Натомість деякі експерти кажуть, що причина трагедій у сталі, з якої виготовлений міномет, мовляв, вона занадто м'яка. Додамо, "Молот" стоїть на озброєнні два роки. За інформацією з відкритих джерел за це час він щонайменше шість разів вибухав під час стрільб, постраждало 15 військових.

Дивіться відео кореспондента 24 каналу Миколи Ковальова про день жалоби на Закарпатті
 

 

Теги: Жертви Новини України Вибух Зброя Новини Закарпаття Новини Чернігова Діти Збройні Сили України Рівне
Джерело: 24 канал
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