У Ніжині оголосили триденну жалобу через загибель підлітків

Раніше 24 канал повідомляв про трагедію, яка трапилася 6 липня на Чернігівщині. У Ніжині в двоповерховій недобудованій будівлі сталося обрушення бетонної плити. Під плитою загинуло 3 дитини 2004 та 2006 років народження.

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Як передає місцеве видання "Mynizhyn", згідно розпорядження мера міста, у Дні жалоби: 6, 7 та 8 липня 2018 року на території Ніжина вирішено:

приспустити Державний Прапор України на будівлях і спорудах Ніжинської міської ради, її виконавчого комітету, управлінь, відділів міської ради, підприємств, установ, закладів комунальної форми власності;

рекомендувати керівникам територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, закладів, розташованих на території міста Ніжина, приспустити Державний Прапор України на відповідних адміністративних будівлях і спорудах;

відмінити розважально-концертні, спортивні, інші культурно-масові заходи місцевого значення, підготовка та проведення яких заплановані у Ніжині у період з 6 по 8 липня 2018 року.