У Ніжині оголосили триденну жалобу через загибель підлітків
Мер Ніжина Анатолій Лінник розпорядився призначити три дні жалоби за загиблими підлітками. Так, 6, 7 та 8 липня у Ніжині скасують усі розважально-концертні, спортивні та інші культурно-масові заходи місцевого значення.
Раніше 24 канал повідомляв про трагедію, яка трапилася 6 липня на Чернігівщині. У Ніжині в двоповерховій недобудованій будівлі сталося обрушення бетонної плити. Під плитою загинуло 3 дитини 2004 та 2006 років народження.
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Як передає місцеве видання "Mynizhyn", згідно розпорядження мера міста, у Дні жалоби: 6, 7 та 8 липня 2018 року на території Ніжина вирішено:
приспустити Державний Прапор України на будівлях і спорудах Ніжинської міської ради, її виконавчого комітету, управлінь, відділів міської ради, підприємств, установ, закладів комунальної форми власності;
рекомендувати керівникам територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, закладів, розташованих на території міста Ніжина, приспустити Державний Прапор України на відповідних адміністративних будівлях і спорудах;
відмінити розважально-концертні, спортивні, інші культурно-масові заходи місцевого значення, підготовка та проведення яких заплановані у Ніжині у період з 6 по 8 липня 2018 року.