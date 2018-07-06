01:44
7 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
26°C 15°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    25°C 20°C
  • вівторок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Епічне рандеву Путіна і Терези Мей. Шоу Трумена на футболі в РФ
Вєсті Кремля
21:55, 6 липня
Вєсті.UA. Гройсман проти всіх. Вільнодумний Добкін
Вєсті.UA
21:20, 6 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Ніжині оголосили триденну жалобу через загибель підлітків

239 Читать новость на русском
Мер Ніжина Анатолій Лінник розпорядився призначити три дні жалоби за загиблими підлітками
Мер Ніжина Анатолій Лінник розпорядився призначити три дні жалоби за загиблими підлітками / фото з відкритих джерел

Мер Ніжина Анатолій Лінник розпорядився призначити три дні жалоби за загиблими підлітками. Так, 6, 7 та 8 липня у Ніжині скасують усі розважально-концертні, спортивні та інші культурно-масові заходи місцевого значення.

Раніше 24 канал повідомляв про трагедію, яка трапилася 6 липня на Чернігівщині. У Ніжині в двоповерховій недобудованій будівлі сталося обрушення бетонної плити. Під плитою загинуло 3 дитини 2004 та 2006 років народження.

Читайте також: Зниклу на Дніпропетровщині школярку знайшли мертвою

Як передає місцеве видання "Mynizhyn", згідно розпорядження мера міста, у Дні жалоби: 6, 7 та 8 липня 2018 року на території  Ніжина вирішено:

приспустити Державний Прапор України на будівлях і спорудах Ніжинської міської ради, її виконавчого комітету, управлінь, відділів міської ради, підприємств, установ, закладів комунальної форми власності;

рекомендувати керівникам територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, закладів, розташованих на території міста Ніжина, приспустити Державний Прапор України на відповідних адміністративних будівлях і спорудах;

відмінити розважально-концертні, спортивні, інші культурно-масові заходи місцевого значення, підготовка та проведення яких заплановані у Ніжині у період з 6 по 8 липня 2018 року.

Теги: Новини України Жертви Діти Чернігівська область
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
6 липня, 22:57 Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
632
Головні новини 6 липня: трагедія на Рівненському полігоні, літак-лабораторія та ситуація у Сирії
6 липня, 22:01 Головні новини 6 липня: трагедія на Рівненському полігоні, літак-лабораторія та ситуація у Сирії
2725
Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
6 липня, 22:00 Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
Блог Медіа 928
Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
6 липня, 19:00 Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
Блог Медіа 675
Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
6 липня, 18:06 Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
Настя Сукач 1365
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук