Трагедія у Чернігівській області: троє дітей загинуло внаслідок обрушення бетонної плити

У Ніжині, що в Чернігівській області, в двоповерховій недобудованій будівлі сталося обрушення бетонної плити. Під плитою загинуло 3 дитини.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

6 липня о 16:20 до ДСНС надійшла інформація про те, що у м. Ніжин Чернігівської області, по вул. Борзнянський шлях, за невстановлених обставинах в двоповерховій недобудованій будівлі сталося обрушення плити перекриття, внаслідок чого загинуло 3 дитини 2004 та 2006 років народження,

– повідомляють рятувальники.

До місця трагічної події від ДСНС залучено 7 людей та 2 одиниці техніки ДСНС та автокран комунального підприємства.



Фото з місця трагедії