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Трагедія у Чернігівській області: троє дітей загинуло внаслідок обрушення бетонної плити

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У Чернігівській області троє дітей загинуло внаслідок обрушення бетонної плити
У Чернігівській області троє дітей загинуло внаслідок обрушення бетонної плити / Фото прес-служби ДСНС

У Ніжині, що в Чернігівській області, в двоповерховій недобудованій будівлі сталося обрушення бетонної плити. Під плитою загинуло 3 дитини.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

6 липня о 16:20 до ДСНС надійшла інформація про те, що у м. Ніжин Чернігівської області, по вул. Борзнянський шлях, за невстановлених обставинах в двоповерховій недобудованій будівлі сталося обрушення плити перекриття, внаслідок чого загинуло 3 дитини 2004 та 2006 років народження,
– повідомляють рятувальники.

До місця трагічної події від ДСНС залучено 7 людей та 2 одиниці техніки ДСНС та автокран комунального підприємства.


Фото з місця трагедії 

Теги: Новини України Діти ДСНС Новини Чернігова
Джерело: 24 Канал
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