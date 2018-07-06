Трагедия в Черниговской области: трое детей погибли в результате обрушения бетонной плиты

В Нежине, что в Черниговской области, в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение бетонной плиты. Под плитой погибло 3 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

6 июля в 16:20 к ГСЧС поступила информация о том, что в пгт. Нежин Черниговской области, по ул. Борзнянский путь, при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия, в результате чего погибли 3 детей 2004 и 2006 годов рождения,

– сообщают спасатели.

К месту трагического события от ГСЧС привлечено 7 человек, 2 единицы техники ГСЧС и автокран коммунального предприятия.

Фото с места трагедии