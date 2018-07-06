В Нежине объявили трехдневный траур в связи с гибелью подростков

Мэр Нежина Анатолий Линник распорядился объявить три дня траура по погибшим подростками. Так, 6, 7 и 8 июля в Нежине отменят все развлекательно-концертные, спортивные и другие культурно-массовые мероприятия местного значения.

Ранее 24 канал сообщал о трагедии, которая случилась 6 июля на Черниговщине. В Нежине в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение бетонной плиты. Под плитой погибло 3 ребенка 2004 и 2006 годов рождения.

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Как передает местное издание "Mynizhyn", согласно распоряжению мэра города, в Дни траура: 6, 7 и 8 июля 2018 на территории Нежина решено:

приспустить Государственный Флаг Украины на зданиях и сооружениях Нежинского городского совета, его исполнительного комитета, управлений, отделов городского совета, предприятий, учреждений, заведений коммунальной формы собственности;

рекомендовать руководителям территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти, государственных предприятий, учреждений, заведений, расположенных на территории города Нежина, приспустить Государственный Флаг Украины на соответствующих административных зданиях и сооружениях;

отменить развлекательно-концертные, спортивные, другие культурно-массовые мероприятия местного значения, подготовка и проведение которых запланированы в Нежине в период с 6 по 8 июля 2018 года.