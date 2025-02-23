Цю оцінку Радослав Сікорський озвучив в інтерв’ю CNN. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Скільки протримається Україна без підтримки США
Україна здатна боротися сама з нашою європейською підтримкою решту того року і, гадаю, Путін мусить взяти це до уваги,
– заявив Сікорський в інтерв'ю оглядачеві CNN Фариду Закарії.
На питання, чи очікує він надання США гарантій безпеки Україні після переговорів із держсекретарем Марко Рубіо, Сікорський наголосив, що найкращою запорукою безпеки є "її майже мільйонна армія, що чинить опір російській агресії".
Нагадаємо, спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що стамбульські угоди 2022 року можуть стати основою мирної угоди між Україною та Росією. Ті у свою чергу не передбачали фактично жодних гарантій безпеки.