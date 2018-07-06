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00:24, 4 липня
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Що залишилось від міномета "Молот", який розірвався на Рівненському полігоні: фото

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Троє військових загинуло внаслідок вибуху міномета "Молот" на Рівненщині
Троє військових загинуло внаслідок вибуху міномета "Молот" на Рівненщині / Радіо Свобода (Ілюстрація)

У ЗМІ з'явилось фото міномета "Молот", який вранці 6 липня розірвався під час військових навчань на Рівненщині.

Вранці 6 липня стало відомо, що під час тактичних навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні вибухнув міномет "Молот".

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Внаслідок розриву троє військовослужбовців зазнали поранень, несумісних з життям. Ще дев’ятеро отримали травми різного ступеня важкості, серед них троє – важкі.

Після цієї трагедії Президент України Петро Порошенко заборонив українським військовослужбовцям використовувати на навчаннях міномети "Молот" до закінчення розслідування.

Видання "Цензор.НЕТ" опублікували фото міномета "Молот", який вранці 6 липня забрав життя трьох військовослужбовців під час навчань на Рівненщині.

Міномет Молот полігон вибух Рівне
Внаслідок вибуху міномету "Молот" на Рівненському полігоні загинули троє солдат

На фото видно лише опорну плиту, що залишилась від смертельної зброї.

Теги: Новини України Жертви Збройні Сили України Міністерство оборони України Рівне Зброя Розслідування
Джерело: 24 Канал
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