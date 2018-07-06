Вибух міномета "Молот" на Рівненському полігоні: що відомо про стан важкопоранених

У Міноборони повідомили про стан важкопоранених військових, які постраждали внаслідок розриву міномету "Молот" на полігоні на Рівненщині.

Вранці 6 липня стало відомо, що під час тактичних навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні вибухнув міномет. Внаслідок розриву троє військовослужбовців загинули на місці, ще дев’ятеро отримали травми різного ступеня важкості, серед них троє – важкі.

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Пізніше у Міноборони повідомили, що загрози життю трьом солдатам, які зазнали важких травм немає.

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За даними медиків Західного військового клінічного госпіталю, троє солдат перебуває у важкому стані, але загрози їхньому життю немає,

– цитує "Інтерфакс-Україна" керівника регіонального медіа-центру Міноборони Олександра Поронюка.

За його словами, пораненим бійцям саме проводять операції.

Він додав, що цих трьох поранених військовослужбовців доставили до Львова вертольотом.

Після цього інциденту бригадні тактичні навчання на Рівненському полігоні призупинені.

До кінця розслідування президент Петро Порошенко заборонив українським військовослужбовцям використовувати на навчаннях міномети "Молот".