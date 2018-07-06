Взрыв миномета "Молот" на Ровенском полигоне: что известно о состоянии тяжелораненых

В Минобороны сообщили о состоянии тяжелораненых военных, которые пострадали в результате разрыва миномета "Молот" на полигоне в Ровенской области.

Утром 6 июля, стало известно, что во время тактических учений на Ровенском общевойсковом полигоне взорвался миномет. Вследствие разрыва трое военнослужащих погибли на месте, еще девять получили травмы различной степени тяжести, среди них трое – тяжелые.

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Позже в Минобороны сообщили, что угрозы жизни трем солдатам, которые получили тяжелые травмы, нет.

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По данным медиков Западного военного клинического госпиталя, трое солдат находится в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет,

– цитирует "Интерфакс-Украина" руководителя регионального медиа-центра Минобороны Александра Поронюка.

По его словам, раненым бойцам проводят операции.

Он добавил, что этих трех раненых военнослужащих доставили во Львов вертолетом.

После этого инцидента бригадные тактические учения на Ровенском полигоне приостановлены.

До конца расследования президент Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим использовать на учениях минометы "Молот".