З'явилась нова інформація про стан поранених унаслідок вибуху міномета "Молот"

Троє українських бійців, які постраждали 6 липня внаслідок вибуху міномета "Молот" під час військових навчань на Рівненщині, перебувають у стабільно важкому стані у реанімації. Втім, лікарі провели усі необхідні медичні процедури та тримають поранених під постійним наглядом.

Про це розповів у прямому ефірі 24 каналу керівник Західного медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк.

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Нагадаємо, що на Закарпатті оголосили День жалоби у пам'ять за загиблими 6 липня бійцями на військових навчаннях під Рівним. Усі троє – родом із Закарпаття, були учасниками бойових дій та воювали на Донбасі. Інформації щодо поховання поки нема, адже необхідно провести усі необхідні експертизи, на що може піти від трьох до п'яти діб.



Троє поранених бійців були доправлені гелікоптером до військового шпиталю у Львові

Шестеро травмованих військових залишаються у Рівному у задовільному стані. Троє інших 6 липня були доправлені військовим гелікоптером до військового шпиталю у Львові для проведення хірургічних операцій.

Нашим хлопцям, яких вчора було доставлено до Львова, здійснили дообстеження. Після цього до глибокого вечора лікарі проводили операції, щоб стабілізувати стан здоров'я поранених. Усі необхідні медичні процедури наразі провели. Бійці перебувають у реанімації під наглядом лікарів. Стан – стабільний важкий. Очікуємо, що все з ними буде гаразд,

– розповів керівник Західного медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк.

Нагадаємо, "Молот" виробляють на колишньому радіозаводі "Маяк". І це далеко не перша трагедія на навчаннях, коли військові застосовували саме міномет "Молот".