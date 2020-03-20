Во Львове врачи смогут жить в гостиницах возле больниц на время карантина

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что власти города начали договариваться с отелями, которые расположены вблизи больниц, чтобы там некоторое время смогли жить врачи.

Сейчас в городе достаточно непростая ситуация, отметил Садовый в эфире одного из украинских каналов.

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В некоторых больницах Львова оборудуют специальные общежития для врачей.

Мы уже начали договариваться с отелями, которые расположены вблизи больниц, чтобы можно было их использовать в качестве мета для более длительного проживания медиков. В восьмой больнице мы вообще сделали общежитие для тех медиков, которые там будут долгое время находиться,

– объяснил Садовый.

Также мэр Львова добавил, что город закупает нужное оборудование, но его перекупают французы, немцы, итальянцы, которые платят дороже.

Все службы такси во Львове согласились возить бесплатно медиков, если будут проблемы с перевозкой людей. Я прекрасно понимаю, что это может длиться и месяц, и два. Но самое главное – чтобы сейчас заболели как можно меньше людей,

– подытожил городской голова Львова.

Заметим, что Минздрав и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей на время карантина. Поэтому Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, привлеченных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине. Во Львове по такой схеме будут работать Uklon и Bolt.

Важно! Во Львове подтвердили первый случай заражения китайским коронавирусом. Вирусом Covid-19 заболел 59-летний львовянин, который 13 марта вернулся из Германии.

Мэр Львова добавил, что, возвращаясь из Германии, мужчина осознавал, что является в группе риска. Следовательно, в первый же день после возвращения мужчина сдал анализы в частной лаборатории. Больной все время пытался быть в самоизоляции, а после получения положительных результатов, сразу обратился в инфекционную больницу.

На самом деле это пример достойного поведения, потому что сам больной является врачом, и 13 числа он своей собственной машиной приехал из Германии, чувствовал, что что-то не так. Сдал анализ в частной клинике и пошел на самоизоляцию домой,

– объяснил Садовый.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на вечер 20 марта в Украине подтвердили 29 случаев заболевания коронавирус, 3 из них – летальные, один человек выздоровел.

коронавирус, 3 из них – летальные, один человек выздоровел. 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта. Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение . Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре. 20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19. Говорится о Днепропетровске, Ивано-Франковске области и в городе Киев.



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала