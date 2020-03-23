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      Во Львовской области ввели режим чрезвычайной ситуации

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      С 24 марта во Львове и области введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

      О таком решении сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем телеграмм-канале.

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      Режим ЧС на Львовщине и во Львове начнет действовать с 00:00 24 марта. Все органы местной власти на Львовщине будут переведены в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации.

      Важно! Режим чрезвычайной ситуации уже действует в Киевской области и городе Киеве, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Черкасской и Донецкой областях. То есть во всех, где был обнаружен хоть один случай коронавируса.

      Коронавирус на Львовщине

      Во Львовской области по состоянию на 23 марта подтверждено 2 случая инфицирования коронавирусом.

      20 марта во Львове подтвердили первый случай заражения китайским коронавирусом. Covid-19 заболел 59-летний львовянин, который 13 марта вернулся из Германии. Мэр Львова Андрей Садовый добавил, что, возвращаясь из Германии, мужчина осознавал, что находится в группе риска. Поэтому в первый же день после возвращения он сдал анализы в частной лаборатории.

      Больной все время старался быть в самоизоляции, а после получения положительных результатов, сразу обратился в инфекционную больницу.

      Также Минздрав 21 марта сообщил о втором случае заболевания коронавирусом во Львове, но в облгосадминистрации пока не сообщили, кто этот человек и где подхватил вирус. В целом на Львовщине коронавирус подозревают у 51 человека.

      Меры безопасности во Львове

      • Во Львове, как и везде в Украине, закрыты спортивные клубы, театры, ТРЦ, салоны красоты и т.д.
      • С 23 марта во Львове отменили льготный проезд в общественном транспорте: для того, чтобы пенсионеры меньше бывали в местах большого скопления людей.
      • Богослужение в крупнейших храмах города транслируют онлайн. Людей призывают молиться дома, чтобы не подвергать себя опасности. В это воскресенье храмы Львова были пустыми.
      • Во всех районах Львова ездят информационные машины, которые громко напоминают правила карантина.
      • Львовские швейные предприятия перепрофилируют для того, чтобы их работники изготавливали костюмы биологической защиты для местных больниц.

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Украины Чрезвычайное происшествие Андрей Садовой Новости Львова Новости политики
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