Во Львовской области ввели режим чрезвычайной ситуации

С 24 марта во Львове и области введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

О таком решении сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем телеграмм-канале.

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Режим ЧС на Львовщине и во Львове начнет действовать с 00:00 24 марта. Все органы местной власти на Львовщине будут переведены в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации.

Важно! Режим чрезвычайной ситуации уже действует в Киевской области и городе Киеве, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Черкасской и Донецкой областях. То есть во всех, где был обнаружен хоть один случай коронавируса.

Коронавирус на Львовщине

Во Львовской области по состоянию на 23 марта подтверждено 2 случая инфицирования коронавирусом.

20 марта во Львове подтвердили первый случай заражения китайским коронавирусом. Covid-19 заболел 59-летний львовянин, который 13 марта вернулся из Германии. Мэр Львова Андрей Садовый добавил, что, возвращаясь из Германии, мужчина осознавал, что находится в группе риска. Поэтому в первый же день после возвращения он сдал анализы в частной лаборатории.

Больной все время старался быть в самоизоляции, а после получения положительных результатов, сразу обратился в инфекционную больницу.

Также Минздрав 21 марта сообщил о втором случае заболевания коронавирусом во Львове, но в облгосадминистрации пока не сообщили, кто этот человек и где подхватил вирус. В целом на Львовщине коронавирус подозревают у 51 человека.

Меры безопасности во Львове