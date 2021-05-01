Вода для Крыма может быть причиной удара России – военный обозреватель
Россия может осуществить крупное наступление на Украину из-за недостатка воды в Крыму. Российских войск, стянутых к границам, будет вполне достаточно для 2 локальных операций.
Источник:"Крым. Реалии" специально для 24 канала
Такое мнение высказал военный обозреватель Михаил Жирохов. Наступление на Украину из-за недостатка воды в Крыму возможен даже тогда, когда Россия действительно отведет свои войска от границы.
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Полный выпуск программы "Крим.Реалии": смотрите видео
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