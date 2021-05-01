Россия может осуществить крупное наступление на Украину из-за недостатка воды в Крыму. Российских войск, стянутых к границам, будет вполне достаточно для 2 локальных операций.

Такое мнение высказал военный обозреватель Михаил Жирохов. Наступление на Украину из-за недостатка воды в Крыму возможен даже тогда, когда Россия действительно отведет свои войска от границы.

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У крымчанки забирают украинское жилье

Подконтрольный Кремлю правительство Севастополя и Минобороны России судятся с крымчанка за квартиру, ключи от которой женщине лично вручал Президент Украины Виктор Ющенко. Минобороны России теперь считает жилье своим.

Youtube блокирует российский контент

Ютуб удаляет видео и целые каналы о так называемом "российский Крым". В частности, уже забокував пропагандистскую ленту "Крым – путь на родину". Из-за этого российские СМИ заявили о цензуре и притеснениях свободы слова.

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