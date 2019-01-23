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      Водителям предложили современную альтернативу ключу для автомобиля: интересная технология

      Автотехнологии 1 Читати новину українською

      Бесключевой доступ к автомобилю – модная ныне "фишка", которая влечет многих автолюбителей. Так, открывать и закрывать машину без необходимости каждый раз доставать ключ из кармана – это по меньшей мере удобно.

      В погоне за технологиями злоумышленники тоже не отстают, перехватить радиосигнал и получить доступ к чужому авто для них не такая уж и большая мудрость. Немецкий производитель электроники – компания Bosch – предлагает свое "идеальное" решение. Система и называется Perfectly Keyless. Она позволяет автовладельцу использовать вместо ключа собственный смартфон.

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      При этом ему так же не обязательно доставать гаджет из кармана или сумки. Достаточно подойти к машине – двери автоматически разблокируются, и водителю останется всего лишь нажать кнопку зажигания, чтобы завести ее.

      Цифровой ключ спрятан в самом телефоне – связь между авто и специальным мобильным приложением осуществляется через "облако". Передача данных происходит с использованием стандарта Bluetooth. На сигналы чужих смартфонов или других электронных устройств система не реагирует.

      автомобіль без ключа
      Достаточно подойти к машине – двери автоматически разблокируются

      По словам разработчиков, работающих над технологией уже не первый год, датчики автомобиля распознают телефон хозяина так же надежно, как по отпечаткам пальцев. При необходимости автовладелец может предоставить доступ к машине другим лицам, поэтому такая система пригодится, например, для краткосрочной аренды автомобиля.

      автомобіль
      Как работает система Perfectly Keyless

      А в случае потери телефона, цифровой ключ легко отключить через интернет. Важно только следить за уровнем заряда аккумулятора своего гаджета, чтобы тот случайно не разрядился в самый неподходящий момент.

      Теги: Транспорт Автотехнологии Авто
      Источник: 24 канал
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