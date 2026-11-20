Об этом сообщили во Львовском и Луцком городских советах.

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Какова ситуация с водой во Львове?

Во Львове из-за утреннего отключения электроэнергии на насосных станциях в результате российской атаки возникли перебои в работе системы водоснабжения. В настоящее время вода подается во все дома города.

На большинстве объектов электроснабжение уже восстановлено, еще две насосные станции работают от резервного питания.

В то же время на верхних этажах некоторых домов возможно пониженное давление воды. В частности, это касается улиц Мазепы, Щурата, Тычины, Хвылевого, Юрия Липы, Под Голоском, Панча и Варшавской.

Что происходит с водоснабжением в Луцке?

По состоянию на 7:00 КП "Луцкводоканал" обеспечивало подачу воды на уровне около 1400 кубических метров в час.

В части города водоснабжение уже восстановлено до надлежащего уровня. Однако в северо-восточной части Луцка, в частности на улицах Ровенской, Защитников Украины, Конякина, а также на участках улиц Молодежи и Соборности, до сих пор сохраняется пониженное давление.

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Аварийные бригады работают над развоздушиванием сетей и обследованием повысительных насосных станций. Все скважины и станции водоочистки работают на максимальной мощности.

В "Водоканале" отмечают, что потребление воды сейчас вдвое превышает средние показатели. На работу оборудования также влияют перепады напряжения и почасовые отключения электроэнергии.

Жителей Луцка призывают максимально ограничить использование воды, чтобы помочь системе быстрее стабилизироваться.

Напомним, в ночь на 20 ноября российские войска массированно атаковали Львов и область ракетами и ударными беспилотниками. Воздушная тревога длилась почти шесть часов. Во Львове российский удар пришелся на билетный терминал железнодорожной станции "Скнилов", где погибли два человека. Также были повреждены общежитие, автомобили и объекты инфраструктуры.