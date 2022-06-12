Такие действия продолжаются с 24 февраля. Об этом сообщил комиссар Харьковского территориального центра комплектации и соцподдержки Владимир Арап.

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Он объяснил, что это происходит потому, что нет возможности вручать повестки по домашним адресам. Поэтому они вправе вручать повестки всем, кто по возрасту подпадает под категорию военнообязанных.

Затем мужчина должен явиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту вызова, где уточнят его учетные данные.

Если он не имеет права на отсрочку, он не призывник направляется на медицинское освидетельствование. Затем получит другую повестку, в которой указано, когда в случае необходимости он будет призван по мобилизации,

– объяснил комиссар Владимир Арап.

"Служащие призываются напрямую, а те, кто не проходил службу, будут ждать, когда им позвонят по телефону и сообщат, когда нужно прибыть к командировке в учебные центры", — добавил Арап.

Он отметил, что после получения повестки в центры комплектования появляются почти все, кто их получил. Если мужчина не пришел, то его материалы направляются в соответствующие органы на открытие уголовных или административных производств.

Отсрочка

Призывники, согласно законодательству, призыву по мобилизации не подлежат. или отец воспитывает сам ребенка, или имеет 3-х и более детей", – объяснил комиссар Владимир Арап.

При этом он отметил, что они также должны являться в центры комплектования, чтобы предоставить соответствующие документы для подтверждения. Например, свидетельства о рождении детей или удостоверение инвалида, чтобы сделать соответствующую запись по учету военнообязанного. Только тогда ему предоставляется соответствующая отсрочка

"Если идет война, мы должны понимать – ты либо должен служить в армии, либо работать на благо государства, либо заниматься волонтерством. А не стоять рядом и смотреть, как другие воюют", – считает Арап.

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