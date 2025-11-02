Операторы БпЛА сидят не в 20 километрах от фронта, – 18-летняя "Юнга" опровергла мифы

В обществе часто считают, что операторы БпЛА не находятся непосредственно на фронте, а их работа является относительно безопасной. Однако на самом деле это далеко не так.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала военнослужащая бригады НГУ "Рубеж" Ева с позывным "Юнга".

Как на самом деле работают операторы БпЛА?

Военнослужащая объяснила, что несмотря на использование дронов пехотные бои никуда не исчезают. К тому же беспилотники существенно затрудняют подъезд к позициям: из-за постоянного присутствия БпЛА в небе растут потери техники.

По словам "Юнги", гражданские и даже некоторые бойцы часто обесценивают работу операторов дронов.

Однако на самом деле военные работают совсем рядом с линией фронта, тогда как российские FPV-дроны сейчас имеют дальность полета до 15 – 20 километров и активно используются.

Ни для кого не секрет, что когда позицию операторов БпЛА "палят", то туда будет лететь все, пока позиция не будет уничтожена,

– рассказала военная.

"Юнга" добавила, что на боевых позициях не существует "безопасного расстояния": недавно их подразделения поразили позицию россиян, которые запускали разведывательные дроны, и уже через полчаса авиация полностью уничтожила эту точку.

По ее словам, операторы БпЛА являются приоритетной целью на фронте – и это работает в обе стороны.

