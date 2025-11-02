Оператори БпЛА сидять не за 20 кілометрів від фронту, – 18-річна "Юнга" спростувала міфи

У суспільстві часто вважають, що оператори БпЛА не перебувають безпосередньо на фронті, а їхня робота є відносно безпечною. Проте насправді це далеко не так.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла військовослужбовиця бригади НГУ "Рубіж" Єва з позивним "Юнга".

Як насправді працюють оператори БпЛА?

Військовослужбовиця пояснила, що попри використання дронів піхотні бої нікуди не зникають. До того ж безпілотники суттєво ускладнюють доїзд до позицій: через постійну присутність БпЛА у небі зростають втрати техніки.

За словами "Юнги", цивільні й навіть деякі бійці часто знецінюють роботу операторів дронів.

Однак насправді військові працюють зовсім поруч з лінією фронту, тоді як російські FPV-дрони зараз мають дальність польоту до 15 – 20 кілометрів і активно використовуються.

Ні для кого не секрет, що коли позицію операторів БпЛА "палять", то туди летітиме усе, поки позиція не буде знищена,

– розповіла військова.

"Юнга" додала, що на бойових позиціях не існує "безпечної відстані": нещодавно їхні підрозділи уразили позицію росіян, які запускали розвідувальні дрони, і вже за пів години авіація повністю знищила цю точку.

За її словами, оператори БпЛА є пріоритетною ціллю на фронті – і це працює в обидві сторони.

Дрони атакують росіян: останні новини