О героизме и сверхчеловеческих усилиях врачей 2-й Галицкой бригады и бригады "Червона Калина", а также об особенностях военной медицины – читайте в материале 24 Канала.

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Какую помощь оказывают в стабилизационном пункте

Врач-травматолог бригады "Червона Калина" НГУ Иван Грига говорит, что сейчас в стабилизационном пункте оказывают гораздо больше помощи, чем 2 года назад.

Этот стабпункт – это место, где останавливаются кровотечения, лигируются сосуды, накладываются повязки, стабилизируются пациенты перед эвакуацией к местам дальнейшего лечения. Здесь есть все условия для того, чтобы пациент отсюда стабильный поехал на дальнейшее лечение. Здесь пациента спасают,

– объясняет врач.

Врачи стабилизационного пункта бригады "Червона Калина" / Фото 24 Канала

Он добавляет, что врачи развиваются и совершенствуют свои профессиональные навыки. Ранения, которые раньше лечили 3 месяца, теперь лечат за месяц. Благодаря этому бойцы могут быстрее вернуться в свое подразделение.

Как проходит эвакуация и лечение раненого бойца

Иван Грига рассказывает, что сначала батальоны эвакуируют бойцов с передовой на пункт передачи. После этого там им оказывают врачебную или фельдшерскую помощь и отвозят в стабилизационный пункт.

Санитар Андрей добавляет, что информация о раненых поступает через рацию. Там уточняют в каком состоянии сейчас находится боец. По его словам, ранения бывают как легкие, так и средние и тяжелые. Бойцов встречают с каталками. Однако иногда они могут дойти до центра самостоятельно и нуждаются лишь в незначительной помощи.

Уже в стабилизационном пункте врачи осматривают раненого и оказывают ему помощь.

Врачи стабпункта оказывают помощь раненым бойцам: смотрите видео

Врачи говорят, что характер ранений бойцов изменился. Если раньше 80% всех травм были результатом артобстрелов и минных обстрелов, то сейчас 80% – это травмы, вызванные FPV-дронами. В результате атак этими беспилотниками военные получают осколочные проникающие слепые ранения.

Медики отмечают, что, поскольку эти осколки в основном алюминиевые, их труднее искать и извлекать. Это связано с тем, что их много и преимущественно они очень маленьких размеров.

Врач-хирург 2-й Галицкой бригады НГУ Виталий Бурый отмечает, что пациентов можно разделить на легкие и тяжелые, но случаи в стабилизационном пункте бывают разные. Он объясняет, что даже при обследовании небольшого ранения, можно обнаружить, что оно является проникающим и в результате этого развилось внутреннее кровотечение.

Врач-хирург 2-й Галицкой бригады Виталий Бурый / Фото 24 Канала

Медики отмечают, что каждый случай является уникальным и добавляют, что тот же турникет может как спасти, так и навредить.

По их словам, когда есть небольшое кровотечение, его можно остановить наложением обычной повязки. Кроме этого, часто турникеты накладывают в неправильных местах, а если он стоит более 6 часов – это может закончиться ампутацией конечности.

Чем военная медицина отличается от гражданской

Медики рассказывают, что прежде всего работа в стабилизационном пункте является морально тяжелой. В частности, говорят, что больно осознавать отрицательный результат тогда, когда сделали все, что могли.

Трудно говорить бойцу, что все будет хорошо, хотя, например, врач уже понимает, что ампутации не избежать. И мы, прежде всего, должны его успокоить. Заверить, что все будет хорошо,

– говорит Виталий Бурый.

В то же время Иван Грига добавляет, что шутки и юмор – это лучшая помощь для всех бойцов, которые попадают в стабпункт.

Там отмечают, что самой большой проблемой сейчас является скорость эвакуации с поля боя. Во-первых, нужно иметь транспортное средство, чтобы эвакуировать бойца. Виталий Бурый говорит, что раньше им удавалось эвакуировать бойцов на пикапе и быстро убегать, однако, через российские дроны теперь такие выезды за ранеными бойцами стали слишком опасными.

Врачи добавляют, что россияне намеренно "охотятся за эваками", несмотря на то, что точки эвакуации могут быть далеко от позиции. Вследствие этого были случаи, когда бойцы с турникетом и ранением сами выходили под поражение, потому что их нечем было забрать.

Во-вторых, медики объясняют, что помощь нужно оказывать быстро и качественно. Кроме этого добавляют, что работа врача не только помогать при ранениях, но и лечить различные болезни военных.

Описывая особенности своей работы, медики говорят, что врач должен быть эмпатичным. Однако не бояться сделать человеку больно и оказать помощь.

Все медики – это профдеформированные люди. Они, как правило, эмоционально стабильные. Когда за работой – они, как кремень. Здесь нет места выгоранию. Мы здесь спасаем человеческие жизни,

– говорит Иван Грига.

Медики отмечают, что военная медицина отличается от гражданской тем, что здесь нет времени советоваться. Однако именно благодаря этому происходит профессиональный рост врачей, ведь "здесь приходится делать вещи, о которых когда-то только читал".

Несмотря на напряженность и интенсивность работы на стабпункте, все действия медиков четкие и слаженные, как механизм часов. Здесь каждый вкладывает усилия в то, чтобы спасти как можно больше жизней.